Kantonspolizei zieht gefrorenen Fisch aus dem Bodensee

Die Kantonspolizei Thurgau berichtet von ihrer Übung am 27. Jänner und dem ungewöhnlichen Fund via Facebook: “So eine Gelegenheit gibt es in unseren Breitengraden selten! Weil der Yachthafen von Kreuzlingen von einer Eisschicht bedeckt ist, haben unsere Polizeitaucher heute Vormittag verschiedene Rettungs- und Bergungstechniken trainiert. Dafür mussten sie sich nicht nur aufs Glatteis begeben, sondern sich auch in die eisigen Fluten stürzen. Während des Trainings stiessen die Taucher sogar auf einen “tiefgekühlten” Fisch!

Die Übung der Polizeitaucher wurde in einem Video festgehalten.

Wie versprochen gibt es hier noch das… – Kantonspolizei Thurgau | Facebook Wie versprochen gibt es hier noch das Video mit einem Einblick in das gestrige Eistraining unserer Polizeitaucher in Kreuzlingen. Wir wünschen allen, die am Wochenende aufs Eis gehen, viel Spass beim „Schlittschüele!” Bitte nehmen Sie auf die Seen und Weiher aber auch eine gesunde Portion Vorsicht mit und beachten Sie die Infos und Absperrungen vor Ort.

