Kantersieg für den HC Hard in Bruck

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Die Hausherren kamen nur schwer zu eigenen Treffern, während dem amtierenden Meister in der Offensive viel gelang. Auch wenn das Team mit Fortdauer des Spiels sichtlich einen Gang zurück schaltete, feierte der HC Hard am Ende einen souveränen und nie gefährdeten 30:12-Sieg und steht somit weiterhin an der Tabellenspitze.