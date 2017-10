Kansas City Chiefs in NFL weiter ohne Niederlage

Kansas City Chiefs feiern De'Anthony Thomas nach einem Touchdown - © APA (AFP/Getty)

Die Kansas City Chiefs sind nach fünf Runden in der National Football League (NFL) das einzige Team ohne Niederlage geblieben. Am Sonntag gewannen die Chiefs bei den Houston Texans mit 42:34. Den spektakulärsten Touchdown zum Sieg steuerte Return-Spezialist Tyreek Hill bei, der im Schlussviertel einen Punt über 82 Yards in die Endzone retournierte.