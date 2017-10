Kansas als letztes NFL-Team bezwungen, Rodgers verletzt

Mit Rodgers verletzte sich der nächste Top-Spieler - © APA (AFP/GETTY)

Die Kansas City Chiefs haben am Sonntag im sechsten Saisonspiel der National Football League ihre erste Niederlage kassiert. Die Chiefs unterlagen den Pittsburgh Steelers mit 13:19. Damit ist in der NFL kein Team mehr ungeschlagen. Die Green Bay Packers verloren nicht nur ihr Match in Minnesota 10:23, sondern auch ihren Quarterback Aaron Rodgers wegen eines Schlüsselbeinbruchs bis Saisonende.