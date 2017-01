Kannibalismus bei Gefängnis-Aufständen in Brasilien?

Nach einem neuerlichen Gefängnisaufstand im Alcacuz-Gefängnis in Natal haben Gerichtsmediziner am Sonntag in der Haftanstalt Überreste von mindestens zwei Leichen entdeckt. Die Behörden des Bundesstaates Rio Grande do Norte teilten mit, es seien zwei abgetrennte Köpfe, drei Gliedmaßen und eine Hand gefunden worden. In der Vorwoche waren bei Kämpfen zwischen inhaftierten Mitgliedern verfeindeter Drogenbanden 26 Häftlinge getötet worden. Die meisten von ihnen wurden enthauptet. In Alcacuz spielen sich immer wieder tumultartige Szenen ab, wie im Video oben zu sehen.

Kannibalismus unter Häftlingen?

Nun soll im Internet gar ein anderes Video aufgetaucht sein, auf dem Sträflinge scheinbar die Überreste eines verfeindeten Gang-Mitglieds grillen. Zumindest behaupten sie das selbst. Ob es sich wirklich um Menschenfleisch handelt, lässt sich nicht sagen. Auch gibt es keine Aufzeichnungen darüber, ob sie das Fleisch wirklich verzehren. Es ist allerdings ein weiteres Indiz für die unfassbare Verrohung, die in den brasilianischen Haftanstalten herrscht.

(APA/Red./Reuters Video)