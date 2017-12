Arnautovic-Doppelpack und Kane-Hattrick am "Boxing Day"

Marko Arnautovic hat am "Boxing Day", dem traditionellen Spieltag in der englischen Fußball-Premier-League, West Ham bei Bournemouth mit einem Doppelpack 3:2 in Führung geschossen. Trotzdem reichte es nur zu einem 3:3. Aleksandar Dragovic kam bei der 1:2-Niederlage von Leicester City bei Watford zu seinem Premier-League-Debüt. Für einen Triplepack sorgte Harry Kane von Tottenham.

West Ham lag beim Tabellennachbarn Bournemouth mit 1:2 zurück, ehe Arnautovic seine großen Auftritte hatte. Der ÖFB-Teamspieler vergab zunächst eine große Ausgleichschance (69.), ehe er zweimal von Patzern von Torhüter Asmir Begovic profitierte. In der 81. Minute schlug Begovic bei einem Rückpass über den Ball, in der 89. Minute wehrte er einen Schuss direkt vor die Beine von Arnautovic ab, der beide Male keine Probleme mehr hatte. Arnautovic hält nun bei fünf Saisontreffern, allesamt in den jüngsten fünf Spielen erzielt. Allerdings reichte es nicht zum Sieg für West Ham, weil Callum Wilson in der 93. Minute noch das 3:3 für die Gastgeber erzielte.

Für Dragovic gab es bei seinem Liga-Debüt nichts zu feiern. Zunächst lief für sein Team dank des Führungstreffers durch den Algerier Riyad Mahrez (37.) alles nach Plan. Unmittelbar vor der Pause gelang Molla Wague aber der Ausgleich für Watford, das durch ein Eigentor von Leicester-Torhüter Kasper Schmeichel (65.) zum vollen Erfolg kam. Für die Gäste aus Leicester endete nach sieben Auswärtsspielen ohne Niederlage diese Serie.

Dragovic war bis zu 73. Minute im Einsatz. Der 26-jährige Verteidiger war Ende August von Leverkusen nach Leicester gewechselt und hatte bisher nur drei Einsätze im Liga-Cup. Nur auf der Ersatzbank saß sein Teamkollege Christian Fuchs. Bei Watford, das zuletzt nur einen Punkt aus sechs Spielen geholt hatte, kam Sebastian Prödl in der 87. Minute aufs Feld, Torhüter Daniel Bachmann war Ersatz.

Prödl durfte am “Boxing Day” als einziger Österreicher am Feld einen Sieg feiern. Kevin Wimmer erreichte mit Stoke City bei Huddersfield Town immerhin ein 1:1, Markus Suttner musste sich mit Brighton and Hove Albion bei Chelsea mit 0:2 geschlagen geben. Chelsea festigte damit Platz drei in der Tabelle und rückte Manchester United (2:2 gegen Burnley) bis auf einen Punkt nahe. Tabellenführer Manchester City hat am Mittwoch die Chance, mit einem Sieg in Newcastle den Vorsprung auf 15 Punkte auszubauen.

Beim 5:2-Heimsieg von Tottenham Hotspur gegen Southampton zog Harry Kane mit abermals drei Toren eine große Show ab und sorgte dabei für zwei Topmarken. Mit nun 39 Premier-League-Treffern in diesem Kalenderjahr übertrumpfte Kane die von Alan Shearer mit den Blackburn Rovers im Jahr 1995 und am vergangenen Samstag von ihm selbst aufgestellte bisherige Bestmarke um drei Tore.

Am Vorweihnachtstag hatte der englische Teamspieler alle drei Treffer zum 3:0-Erfolg bei Burnley erzielt. Kane hat es 2017 nun schon auf acht Triplepacks in der höchsten englischen Liga gebracht.

Zum Auftakt des Geschehens am “Boxing Day” köpfelte Kane einen Freistoß zum 1:0 in die Maschen (22.) und erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Nach Treffern von Dele Alli (49.) und Son (51.) setzte der 24-Jährige nach Pass von Alli auch Tottenhams Schlusspunkt (67.). Für Southampton waren Sofiane Boufal (64.) und Dusan Tadic (82.) erfolgreich.

Shearer gratulierte sofort per Tweet: “Du hattest ein fantastisches Jahr 2017. Du verdienst diesen Rekord. Gut gemacht, arbeite weiter so gut an dir”, kommentierte der Ex-Teamspieler Kanes Leistung. Die Torschützenliste der aktuellen Saison führte Kane vor dem Abendspiel mit 18 Treffern drei Tore vor Mohamed Salah von Liverpool an.

Kane ist laut einem UEFA-Ranking nun auch erfolgreichster Torschütze 2017 überhaupt – Verein und Nationalteam zusammen. Er hält bei 56 Treffern und hat damit um zwei mehr als Lionel Messi für den FC Barcleona und Argentinien erzielt. Mit 53 Toren folgt das Trio Robert Lewandowski (Bayern München/Polen), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) und Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay).

Kane benötigte nur 52 Matches für sein Pensum, sein Torschnitt 2017 liegt also über 1,00 und löste das Duo Messi-Ronaldo ab, das seit 2009 stets die Jahreswertung an Toren für Verein und Nationalteam gewonnen hatte. “Ich bin sehr stolz. Messi und Ronaldo haben den Fußball so lange dominiert und sind zwei der besten Spieler der Geschichte. Bei dieser Statistik bei solchen Stars zu sein, ist ein großartiges Gefühl”, sagte Kane.