Kandidaten Macron und Le Pen lieferten sich TV-Duell

Macron warf der Rechtspopulistin vor, den “Geist der Niederlage” zu verkörpern und ein negatives Bild von Frankreich zu zeichnen. Er wolle dagegen auf den Erfolgen und der Stärke Frankreichs aufbauen.

Der Pro-Europäer war bei der ersten Wahlrunde am 23. April an erster Stelle gelandet und geht als klarer Favorit in die Stichwahl am kommenden Sonntag. Aktuelle Umfragen sehen den sozialliberalen Reformpolitiker mit rund 60 Prozent deutlich vor der EU-Gegnerin Le Pen, die demnach auf 40 Prozent käme. Allerdings schätzen Wahlforscher, dass noch 15 Prozent der 47 Millionen Wahlberechtigten unentschieden sind.

Bei dem TV-Duell wollten sowohl Le Pen als auch Macron um die vielen noch unentschlossenen Wähler werben. Die Fernsehdebatte zwischen den beiden Wahlrunden ist in Frankreich traditionell einer der wichtigsten Wahlkampfmomente. 2012 verfolgten fast 18 Millionen Fernsehzuschauer das TV-Duell zwischen dem Sozialisten Francois Hollande und dem Konservativen Nicolas Sarkozy.

Die Stichwahl am Sonntag gilt als Schicksalswahl für Europa, weil Le Pen die EU scharf angreift und im Euro-Land Frankreich wieder eine nationale Währung einführen möchte.

