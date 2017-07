Kanaren als beliebtestes EU-Reiseziel, auch Tirol vorn dabei

Die Kanaren verzeichnen 95 Millionen Übernachtungen jährlich - © AFP

Die kanarischen Inseln sind mit Abstand das beliebteste regionale Reiseziel in der EU. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Tourismusstatistik von Eurostat hervorgeht, lag die spanische Inselgruppe mit 95 Millionen Übernachtungen im Jahr 2015 an der Spitze, gefolgt von der Hauptstadtregion um Paris Ile-de-France mit 76,8 Millionen Übernachtungen.