Kanalinspektionen in Mäder

Mäder. (mima) In den nächsten Wochen wird die Firma KWS im Auftrag der Gemeinde in Mäder mit den Kanalspülungen und Kanalinspektionen beginnen.

Kanal wird mit Videokamera befahren

„Die Gemeinde Mäder ist bemüht die Infrastruktur für die Daseinsvorsorge möglichst effizient und kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Dazu ist es notwendig die Anlagen in einem guten Zustand zu erhalten und zu wissen wo mit kleinen Reparaturen die Lebenszeit verlängert werden kann“, so Bürgermeister Rainer Siegele. Das heißt nun, dass die Kanäle gespült und dann mit einer Videokamera befahren und gefilmt werden. Diese Filme werden dann analysiert und planlich dargestellt. Das Ergebnis ist ein Kataster in dem festgelegt wird, wann welcher Kanal zu sanieren ist. Die Gesamtkosten sind mit rund 500.000 Euro veranschlagt und die Arbeiten sollen heuer und nächstes Jahr erledigt werden. „In weiterer Folge werden wir je nach Kanalzustand so alle 5-10 Jahre die notwendigen Inspektionen durchführen“, erklärt Siegele abschließend.