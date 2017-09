Grosjean blieb bei dem Zwischenfall unverletzt - © APA (AFP)

Ein gelöster Kanaldeckel hat für das vorzeitige Ende des zweiten Freien Trainings zum Formel-1-Grand Prix von Malaysia gesorgt. Haas-Pilot Romain Grosjean raste am Freitag in einer Kurve über die gefährliche Stelle auf dem Sepang International Circuit. Der rechte Hinterreifen platzte dabei und der Wagen des Franzosen krachte in die Streckenbegrenzung.