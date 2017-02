Kanadas Premier will vor EU-Parlament für CETA werben

Trudeau setzt sich leidenschaftlich für CETA ein - © APA (AFP)

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau will persönlich vor dem Europäischen Parlament für das Freihandelsabkommen CETA werben. Er wolle die Parlamentarier in Straßburg am kommenden Donnerstag überzeugen, dass CETA “das progressivste Handelsabkommen ist, das Kanada oder die EU jemals ausgehandelt haben”, hieß es in einer am Mittwoch in Ottawa verbreiteten Erklärung Trudeaus.