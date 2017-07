Kanada und Costa Rica zogen ins Gold-Cup-Viertelfinale ein

Den Sieg in der Gruppe A sicherte sich Costa Rica - © APA (AFP)

Die Fußball-Nationalmannschaften von Kanada und Costa Rica haben sich für das Viertelfinale beim Gold-Cup-Turnier in den USA qualifiziert. Kanada reichte ein torloses 0:0 (0:0) gegen Honduras im dritten Gruppenspiel am Freitag zum Einzug in die K.o.-Runde. Die Kanadier haben durch das Remis die Gruppenphase mit fünf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz beendet.