Kanada führt Ausweise mit neutralem Geschlecht ein

Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich empfinden, sollen in Kanada künftig Ausweise ohne Geschlechtsangabe erhalten können. In einer Übergangszeit könnten die Betroffenen zunächst ihren Wunsch vermerken lassen, dass ihr Geschlecht als “nicht spezifiziert” eingetragen wird, erklärte die Regierung am Donnerstag in Montreal.

Sobald das technisch möglich sei, solle in den Ausweisen und Pässen dann ein "X" an Stelle von "M" oder "F" für männlich oder weiblich markiert werden. Damit sollten die Betroffenen Papiere erhalten, die "ihrer sexuellen Identität besser entsprechen", erklärte die Regierung. (APA/Ag.)