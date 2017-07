Kanada entschuldigt sich bei ehemaligem Guantanamo-Häftling

Omar war jüngster Häftling in Guantanamo - © APA (Archiv/AFP)

Die Regierung Kanadas hat sich bei dem ehemaligen Guantanamo-Häftling Omar Khadr offiziell entschuldigt und ihm eine Entschädigung in Millionenhöhe gezahlt. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung entschuldigte sich die Regierung für “die Rolle der kanadischen Vertreter” bei dem, was Khadr im Ausland an Unrecht widerfahren sei.