Kampftaucher - Unterwasser-Spezialisten des Jagdkommandos

Das Jagdkommando des Bundesheeres hat rund 40 Kampftaucher, darunter auch eine Wachtmeisterin. Ausgebildet werden sie von der Lehrgruppe Tauchen und Amphibische Einsätze unter Oberstleutnant Michael Novotny. Kooperationen gibt es vor allem mit Deutschland und Kroatien. Ihr Können umfasst Bergen und Retten, Unterwasserarbeiten wie Schweißen, Annähern über und Kampf aus Gewässern - und Eistauchen.

Vier Einsatzteams mit je acht Soldaten stehen für Einsätze in Österreich und international zur Verfügung, dementsprechend muss die Ausbildung nicht nur in Flüssen und Seen erfolgen, sondern auch im Meer, mithilfe der deutschen und kroatischen Streitkräfte. “Jeder Heerestaucher geht bei unserer Lehrgruppe durch. Bei den Pionierbataillonen sind ebenfalls Tauchtrupps, wie auch bei der Heerestruppenschule. Und auch beim Entminungsdienst, der Kampfmittel und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg vor allem in den Kärntner Seen beseitigt”, sagte Novotny bei einer Pressevorführung am Donnerstag auf der Turracher Höhe in der Steiermark.