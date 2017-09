Kampf gegen Ölteppich vor Athen dauert an

Ölteppich entstand nach Untergang der "Agia Zoni II" vor Salamis - © APA (AFP)

Den dritten Tag in Folge haben Dutzende Experten und freiwillige Helfer am Mittwoch versucht, einen Ölteppich an den Stränden der Athen vorgelagerten Insel Salamis zu bekämpfen. Erstmals wurde am Mittwoch Ölverschmutzung auch an einem Küstenabschnitt von Piräus gesichtet. “Die Verschmutzung ist zwar nicht riesig, sie muss aber rasch bekämpft werden”, so ein Offizier der griechischen Küstenwache.