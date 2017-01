Kamil Stoch holt sich Tournee-Sieg – Kraft vergibt Chance bereits im 1. Durchgang

Vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen führte Daniel-Andre Tande vor Kamil Stoch. Mit knapp 17 Punkten Rückstand folgte Stefan Kraft auf dem dritten Rang. Der ÖSV-Adler wollte noch einmal alles versuchen, um das Spitzenduo angreifen zu können. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch bereits im ersten Durchgang, nach welchem Kraft nur auf dem 16. Platz lag. Die restlichen ÖSV-Asse Hayböck, Fettner und Co. hatten mit dem Sieg ebenfalls nichts zu tun. An der Spitze überholte Stoch (2.) den Norweger Tande (3.) durch einen starken Sprung in der Gesamtwertung – wenn auch nur knapp. An der Spitze lag zur Halbzeit Jurij Tepes.

Hayböck stark, Tande mit Pech

Stefan Kraft zeigte sich auch im zweiten Durchgang, sichtlich auch etwas von einer überstandenen Grippe geschwächt, nicht in Bestform und fiel weit zurück. Erstmals richtig aufzeigen konnte hingegen Markus Schiffner, welcher als 11 über sein bestes Weltcup-Ergebnis jubeln durfte. Kurz darauf zeigte Michael Hayböck mit einem Sprung auf 142 Meter die Tagesbestweite.

Im Kampf um den Gesamtsieg hatte Daniel Andre Tande dann viel Pech und Glück zugleich. Aufgrund eines technischen Gebrechens an der Bindung kam er nur auf 117 Meter, verhinderte nur mit viel Geschick einen Sturz und fiel am Ende auf den 26. Rang zurück. Stoch sicherte sich im Anschluss den Tages- und den Gesamtsieg. In der Tageswertung folgten Michael Hayböck und Piotr Zyla. In der Tournee-Gesamtwertung siegte Kamil Stoch vor Piotr Zyla und Daniel Andre Tande. Manuel Fettner und Stefan Kraft klassierten sich auf den Rängen fünf und sechs.