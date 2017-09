Kamerun nach Heim-1:1 gegen Nigeria fix nicht bei WM

Kamerun kam in Nigeria nur zu einem 1:1 - © APA (AFP)

Kamerun wird erstmals seit dem Turnier in Deutschland 2006 wieder eine Fußball-Weltmeistschaft verpassen. In der Ausscheidung des Afrika-Verbandes (AFC) erreichte der Afrika-Cup-Sieger 2017 am Montag gegen Nigeria nur ein 1:1, womit die Qualifikation nicht mehr möglich ist. Der Ex-Altacher Moumi Ngamaleu wurde in Yaounde in der 80. Minute eingewechselt.