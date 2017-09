Kameraden feiern großes Jubiläum

Anlässlich des 50 Jahr Jubiläums lädt der Kameradschaftsbund Bings – Stallehr – Radin, unter Obmann Edmund Bucher, zu einem Festsonntag ein. Beginnend mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Bings (9.30 Uhr), welcher von zahlreichen Fahnenabordnungen gewürdigt wird, startet dieser Jubiläumssonntag. Im Anschluss werden die Harmoniemusik, die Feuerwehr und die Kameradschaftsbünde aus nah und fern von der Bingser Kirche, zum Davennasaal in Stallehr marschieren. Nach diesem Festumzug erfolgt ein zünftiger Frühschoppen im Davennasaal, welcher von der Harmoniemusik Stallehr – Bings – Radin gestaltet wird. Natürlich dürfen dabei auch entsprechende Festreden nicht zu kurz kommen. Für das leibliche Wohl werden die Kameraden mit ihren Helfern sorgen und hoffen, dass zahlreiche Besucher den Weg in den Davennasaal finden werden.