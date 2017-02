Kalter Winter trieb Gaspreis auf 18-Monats-Hoch

Heizbedarf so hoch wie zuletzt vor 30 Jahren - © APA (Symbolbild)

Wegen der extrem frostigen Temperaturen in diesem Winter war mehr Heizbedarf gegeben, wodurch der Gaspreis in Österreich auf den höchsten Stand seit 18 Monaten geklettert ist. Gegenüber dem laufenden Monat Februar kletterte der für März im Voraus ermittelte Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) um fast elf Prozent, berichtete die Österreichische Energieagentur am Donnerstag.