Kaltenborn laut Medienberichten nicht mehr Sauber-Teamchefin

Sauber ist in der Konstrukteurs-WM der diesjährigen Weltmeisterschaft mit vier Punkten Neunter, erreicht hatte sie der Deutsche Pascal Wehrlein Mitte Mai als Achter in Montmelo. Am Sonntag geht der Grand Prix von Europa in Baku in Szene.

Sauber-Teammanager Beat Zehnder hat der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Baku bestätigt, dass er und Technikdirektor Jörg Zander am Vortag für den anstehenden Grand Prix mit der Führung des Teams betraut worden seien. Weitere Stellungnahmen zu den Personalien müssten vom Eigentümer, dem Finanzinvestor Longbow, kommen.

(APA)