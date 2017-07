Kalifornier verzehrte 72 Hotdogs in zehn Minuten

Der Organisator des Wettbewerbs, George Shea, würdigte Chestnut als “amerikanischen Helden”. Der Rekordhalter selbst erklärte, er sei “einfach ein alberner Typ, der gerne isst”. Er müsse an seiner Kondition arbeiten, um in Zukunft weniger zu schwitzen, sagte der 33-Jährige, der sich seit 2005 dem Wettessen verschrieben hat. Im Damenwettbewerb verteidigte Miki Sudo ihren Titel, für den Sieg reichten ihr 41 Hotdogs.

Der Hotdog-Wettbewerb findet jedes Jahr am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag, am Kult-Imbiss Nathan’s auf der New Yorker Insel Coney Island statt. Seine Tradition reicht bis ins Jahr 1916 zurück.

Um das Tempo zu steigern, lassen die Teilnehmer die Würstchen in der Regel unzerkaut in den Magen gleiten. Das Gebäck weichen sie in Wasser auf, um es leichter schlucken zu können. Wer sich übergibt, wird disqualifiziert.

(APA/ag)