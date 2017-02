Kaiserwetter beim Ski- und Snowboardcamp 2017

„Die zahlreichen Anmeldungen für die 24. Sportwoche zeigten, wie wertvoll und wichtig eine Veranstaltung für die Jugendlichen in den Ferien ist“, so Roman Zöhrer von der Offenen Jugendarbeit. „Unter professioneller Anleitung wurde in verschiedenen Gruppen auf der Piste am Sonnenkopf gecruist, um das Snowboarden zu erlernen oder die Techniken zu verfeinern, aber vor allem auch, um Spaß zu haben.“ Ein vielfältiges, abwechslungsreiches und spannendes Rahmenprogramm in der Bludenzer Villa K. rundete diese schwungvollen Ferientage ab.

Rundum zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer„Es hat mir echt super gefallen, genauso wie die letzten zwei Jahre, und für mich gibt es sicher wieder eine vierte und auch fünfte Snowboard- und Schiwoche am Sonnenkopf! Dass ich dieses Mal in der schnellsten Gruppe war, ist echt cool aber die Discos und das Hallenbad auch. Die Betreuer haben mir gute Tipps gegeben“, berichtet Josua. Alpay schließt sich an: „Ich bin das erste Mal auf meinen Skiern dabei und finde es super, dass wir in der Gruppe zusammen cruisen. Das Fahren im Tiefschnee, aber auch das ‚Raser‘ spielen am Tischtennistisch, ist das Coolste in der Villa K. 2018 bin ich natürlich wieder mit von der Partie!“