Kaiserslautern-Trainer Strasser erlitt keinen Herzinfarkt

Jeff Strasser, Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten Kaiserslautern, hat beim Abbruch-Drama von Darmstadt wohl keinen Herzinfarkt erlitten. Das ergaben die ersten Untersuchungen des 43-Jährigen. Am Donnerstag leitete sein Assistent Alexander Bugera das Training beim Zweitliga-Schlusslicht. Die Sorge um die ungewisse Zukunft Strassers bewegt aber den deutschen Profifußball.

Kurz bevor Bugera auf dem Betzenberg mit den Profis trainierte, hatte der 1. FC Kaiserslautern mitgeteilt: “Nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus in Darmstadt kann ein Herzinfarkt bei FCK-Cheftrainer Jeff Strasser ausgeschlossen werden.” Im Laufe des Tages würden weitere kardiologische Untersuchungen erfolgen, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können. Wegen des medizinischen Notfalls bei Strasser wurde am Mittwochabend das Kellerduell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FCK nach der Pause nicht fortgesetzt.

Dem Trainer gehe es den Umständen entsprechend gut. “Das ist so eine Floskel, aber er ist ansprechbar gewesen und alles okay. Er hat Symptome, die abgeklärt werden müssen und das passiert gerade”, sagte Notzon.

“Jeder Club hat seine Ärzte jeden Tag da und jeden Tag um sich”, sagte Hoffenheims Chefcoach Julian Nagelsmann, der 2015/2016 gemeinsam mit Strasser den Fußballlehrer-Lehrgang in Köln absolvierte. “Grundsätzlich denke ich, dass wir als Bundesliga-Trainer gut versorgt sind, was die medizinische Ausstattung angeht. Aber das Beispiel Jeff zeigt, dass immer etwas vorkommen kann.”

Hangartner betonte, dass Gesundheit und Stress nicht erst seit dem Burnout von Ralf Rangnick zu dessen Zeit bei Schalke 04 diskutiert werden: “Das ist nicht nur ein medizinisches Thema, sondern auch ein psychologisches.” Er will die Thematik auch bei der Tagung der Bundesliga-Trainer am 18./19. März in Köln anbringen.

Der Luxemburger Strasser hatte im September die Nachfolge von Chefcoach Norbert Meier angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben. Kaiserslautern steckt in der größten Krise seiner Historie: Dem viermaligen deutschen Meister droht der Absturz in die 3. Liga. Mit nur zwei Siegen und zwölf Punkten stehen die Pfälzer am Tabellenende und traten in den 45 Minuten in Darmstadt sichtlich verunsichert auf.