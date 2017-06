Laut der Polizei war Alkohol im Spiel - © APA (Webpic)

Eine 40 Jahre alte Frau hat sich am Sonntagabend in einer Wohnung in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) mit einer Luftdruckpistole selbst in die Brust geschossen. Nach Angaben der Polizei hatte sie gerade mit der Waffe hantiert, als sich ein Schuss löste.