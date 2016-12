Kärntnerin mit Eisenstange verprügelt – Frau starb im Spital

Die Frau erlag ihren Verletzungen - © APA (Archiv/Eggenberger)

Eine 51-jährige Kärntnerin, die vergangenen Donnerstag in St. Veit mit einer Eisenstange verprügelt worden ist, ist nun im Klinikum Klagenfurt ihren Verletzungen erlegen. Eine Sprecherin des Klinikums bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des ORF Kärnten. Der ehemalige Lebensgefährte der Frau, ein 56-jähriger Villacher, hatte ihr vor ihrem Haus in St. Veit an der Glan aufgelauert.