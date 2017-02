Kärntner stürzte mit Zugmaschine 70 Meter über Steilhang ab

Ein 38 Jahre alter Arbeiter aus dem Bezirk Villach-Land ist am Montag in der Früh mit seiner Zugmaschine auf einer Landesstraße in Treffen bei Villach 70 Meter über einen Steilhang abgestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, der Lenker wurde nach Angaben der Polizei aus dem Führerhaus geschleudert und dabei schwer verletzt.

Der 38-Jährige schleppte sich zur Landesstraße und marschierte einen halben Kilometer weit zum Anwesen eines Beamten. Dieser leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Die Straßenverhältnisse waren aufgrund der aktuellen, schweren Schneefälle so schwierig, dass die Fahrzeuge der Rettungskräfte trotz Schneeketten von der Fahrbahn rutschten. Erst nach mehreren Versuchen gelang es, zu dem Schwerverletzten vorzudringen, er wurde schließlich von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. (APA)