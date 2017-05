Ein 32-jähriger Kärntner ist am Dienstag bei Montagearbeiten an einem Mobilfunkmast in Matrei in Osttirol rund 20 Meter abgestürzt. Laut Polizei kippte der Antennenausleger bei der Demontage um und prallte gegen die am Mast angelehnte Leiter. Der aus dem Bezirk Wolfsberg stammende Arbeiter wurde mit schwersten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Unfall hatte sich gegen 11.45 Uhr ereignet. Der 32-Jährige hatte die Instandsetzungsarbeiten gemeinsam mit einem 38-jährigen Ungarn durchgeführt. Nachdem der Antennenausleger gebrochen war, prallte er gegen die Leiter und warf diese um. Während der 32-Jährige aus einer Höhe von 20 Metern zu Boden stürzte, konnte sich der Ungar am Mast festhalten. Der Wolfsberger wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 7" in die Innsbrucker Klinik geflogen. (APA)