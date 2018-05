Kärntner starb bei Unfall auf Baustelle am Erzberg

Ein Arbeiter ist in der Nacht auf Montag bei einem Unfall am Erzberg in der Steiermark ums Leben gekommen. Der 27-jährige Kärntner wollte mit einem Baustellenfahrzeug Gestein abtransportieren und kam beim Rückwärtsfahren zu weit an den Rand des Weges. Er stürzte rund 100 Meter über eine steile Böschung und dürfte dabei aus der Fahrerkabine geschleudert worden sein, teilte die Polizei mit.

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau hatte zwischen 3.30 Uhr und 4.45 Uhr das Gestein aus der Tunnelbaustelle für das “Zentrum am Berg” geholt. Als er das Material wegbringen wollte, kam er aus nicht bekannter Ursache vom Güterweg ab. Als die Betriebsfeuerwehr sowie das Rote Kreuz ankamen, war der 27-Jährige bereits tot.