Kärntner Reifendiebstähle mit 500.000 Euro Schaden geklärt

Die Polizei konnte die Diebstahlserie beenden - © APA

Die Kärntner Polizei hat eine Serie an Reifendiebstählen geklärt. Von Herbst 2015 bis Sommer 2016 war rund 50 Mal in Autohäuser, Reifenlager und Werkstätten in Kärnten eingebrochen worden, dabei wurden Reifen im Wert von mehr als 500.000 Euro gestohlen. Ein Teil der Diebstähle wurden einem 38-jährigen Mann aus Ungarn nachgewiesen, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.