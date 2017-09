Der Albaner wurde festgenommen - © APA (Webpic)

Ein 30-jähriger Albaner ist in der Nacht auf Donnerstag der Polizei in Kärnten ins Netz gegangen. Der Mann wurde bei der Einreise von Italien auf der Südautobahn (A2) in Arnoldstein kontrolliert, dabei fanden die Beamten im Kofferraum des Autos eine Reisetasche mit 20 Kilogramm zu Ziegeln gepresstes Cannabiskraut, teilte die Polizei am Freitag mit.