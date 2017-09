Kärntner Polizei mit Verlauf des Harley-Treffens zufrieden

Die Kärntner Polizei ist mit dem diesjährigen Harley Treffen am Faaker See, das am (heutigen) Sonntag zu Ende geht, zufrieden. Zwar wurden acht Motorräder gestohlen, davon sieben Harley Davidsons. Auch gab es eine Reihe schwerer Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten und einem Todesopfer. Insgesamt verlief die European Bike Week aber friedlich, erklärte die Polizei in einer Aussendung.

Die gestohlenen Motorräder hatten einen Gesamtwert von gut 121.000 Euro, auch ein Motorradanhänger wurde gestohlen. Das ist zwar mehr als in den vergangenen Jahren, es gab aber auch schon Treffen, bei denen mehr als 20 Bikes abhandenkamen. Auf Null zurückgegangen ist die Zahl der Einschleichdiebstähle in Zelte, zwei derartige Vorfälle gab es in Hotels. Während des gesamten Veranstaltungszeitraumes kam es zu keinen gröberen Ausschreitungen, lediglich ein Fall von Körperverletzung wurde angezeigt. Dafür gab es überhaupt keine Sachbeschädigungen. Auch die große Parade am Samstag, an der rund 20.000 Fahrzeuge teilnahmen, lief diszipliniert ab, es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen oder Störungen. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken