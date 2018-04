Kärntner ÖVP-Chef Benger wirft das Handtuch

Der Kärntner ÖVP-Chef Christian Benger hat am Mittwoch seinen Rücktritt verkündet. Er habe Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und SPÖ-Kärnten-Chef Peter Kaiser vor der Pressekonferenz über seinen Entschluss informiert. Zu den Gründen meinte Benger nur, es sei eine "persönliche Entscheidung". Sein Landtagsmandat werde er aber annehmen. Für den Abend wurden die Parteigremien einberufen.

“Ich darf Sie informieren, dass ich in Zukunft weder als Landesrat noch als Landesparteiobmann zur Verfügung stehe”, sagte Benger. Er meinte, dass der ausverhandelte Koalitionspakt mit der SPÖ dadurch nicht gefährdet sei. “Das ist nicht von einzelnen Köpfen abhängig.” Der Landesparteivorstand der ÖVP werde am Mittwochabend zusammenkommen und die notwendigen Personalentscheidungen treffen. “Morgen werden wir unsere Entscheidungen präsentieren.”

“Ich kann dem Koalitionspartner eine stabile Volkspartei übergeben, die das Land gestalten will, die Kärnten nach vorne bringen will, die pakttreu in diese neue Regierung geht”, sagte Benger. “Damit ist alles erledigt und ich sage Grüßgott und auf Wiedersehen.” Nach der Erklärung verließ Benger den Raum, Fragen wurden nicht beantwortet.