Kärntner mit Brandverletzungen in Italien: Zustand kritisch

Der Mann hat Verbrennungen auf 90 Prozent der Körperoberfläche erlitten. Seine Angehörigen seien aus Kärnten in Cesena eingetroffen, sagte Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums in Wien, am Mittwoch der APA.

Der Kärntner war am Montagvormittag in Castel Maggiore nahe Bologna unterwegs, als einige Benzinflaschen auf dem Beifahrersitz Feuer fingen, berichteten italienische Medien. Die Feuerwehr vermutete, dass das Benzin in Brand geriet, nachdem sich der Österreicher eine Zigarette angezündet hatte. Der Mann konnte noch aus dem Auto aussteigen und Hilfe rufen. Mehrere Personen versuchten daraufhin, die Flammen zu erstickten, indem sie Decken auf den schreienden Mann warfen. Der Kärntener, der in Italien Freunde besuchen wollte, wurde mit einem Hubschrauber nach Cesena gebracht.

(APA)