Kärntner Handballtrainer begrapschte 14-Jährige: Verurteilt

Der Mann bekannte sich gleich zu Prozessbeginn schuldig. “Ich trage eine Riesenschuld, ich habe ein junges Leben geschädigt. Es tut mir alles irrsinnig leid”, sagte der 36-Jährige in seiner Einvernahme durch Einzelrichter Dietmar Wassertheurer. “Ich habe nie körperliche Gewalt angewendet oder ihr gedroht”, beteuerte der Angeklagte. “Wenn Sie Gewalt angewendet hätten, dann hätten wir auch einen anderen Strafrahmen”, kommentierte das Wassertheurer. Das Gesetz solle in genau solchen Fällen Jugendliche davor schützen, dass jemand seine Machtposition, etwa als Trainer, ausnützt.

Seine Arbeit mit dem Mädchen habe “widersprüchliche Gefühle” bei ihm ausgelöst, gab der Mann an: “Ich habe nicht mehr zwischen Falsch und Richtig unterscheiden können.” Zu Minderjährigen im Allgemeinen fühle er sich nicht hingezogen, in Psychotherapie will er sich aber trotzdem begeben. Dazu habe ihm seine Mutter geraten, sagte der bisher unbescholtene Mann.

In seiner Urteilsbegründung sprach Wassertheurer von dem sensiblen Umfeld mit Jugendlichen, in dem man seinem Trainer etwas recht machen möchte. Komme es dann zu Vorfällen wie dem Angeklagten, so hinterlasse das Spuren: “So etwas kann und darf nicht passieren”, betonte der Richter. Der Angeklagte erbat drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwältin Denise Ebner gab keine Erklärung ab.

