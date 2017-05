Kärntner Gebäudetechnik und Anlagenbaufirma RH Tech pleite

Die Kärntner Firma RH-Tech Gebäudetechnik und Anlagenbau GmbH mit Sitz in Poggersdorf ist pleite. Das Unternehmen hat am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt Konkurs angemeldet. Die Überschuldung liegt nach Angaben des KSV 1870 bei 7,3 Mio. Euro. Als Hauptursache werden Verluste bei öffentlichen Projekten geltend gemacht. Von der Insolvenz sind 27 Mitarbeiter und rund 160 Gläubiger betroffen.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen war im Bereich Heizungs-, Lüftungs-, Klima Energie und Anlagenbau tätig, in den vergangenen Jahren hatte man sich auf die industrielle Energieversorgung spezialisiert. Die Passiva werden mit 8,4 Mio. Euro angegeben, die Aktiva mit 1,1 Mio. Euro, dem geschätzten Liquidationswert. Begründet wird die Pleite im Konkursantrag damit, dass es durch Veränderung der Zahlungsziele im öffentlichen Bereich zu massiven Zahlungsverzögerungen von bis zu einem halben Jahr gekommen sei. Dadurch sei die Liquidität massiv eingeschränkt worden. Dazu habe man im Bereich der öffentlichen Projekte festgestellt, dass es teilweise zu "massiven Verlusten" gekommen sei. Zuletzt seien 70 Prozent der gesamten Tätigkeit auf diesen Bereich entfallen. In den vergangenen Monaten habe man durch frisches Kapital Liquidität zu schaffen versucht, der Jahresabschluss 2016 habe aber ergeben, dass keine positive Fortbestandsprognose erstellt werden könne. (APA)