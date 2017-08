Kärntner Freibad wegen Chlorgas-Austritts geräumt

Ein Freibad in Dellach im Drautal (Bezirk Spittal) ist am Donnerstagvormittag vorübergehend evakuiert worden. Die Badegäste mussten das Gelände verlassen, weil Chlorgas aus einer Chlordosierungsanlage ausgetreten war. Ein 52-Jähriger, der an dieser gearbeitet hatte, war gegen 9.20 Uhr mit dem Gas in Kontakt geraten und musste mit Atemnot und Übelkeit ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden.

Er dürfte das Chlorgas laut Polizei trotz Verwendung einer Schutzmaske eingeatmet haben. Die örtlichen Feuerwehren rückten an und banden das Gas mittels Sprühregen. Gegen 11.00 Uhr durften die Gäste dann zurück ins Bad. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken