Unwetter sorgten in Kärnten und Tirol für Probleme

Schwere Gewitter haben am späten Sonntagnachmittag und in der Nacht auf Montag für Probleme in Tirol und Kärnten gesorgt. In der Tiroler Gemeinde Fügeberg etwa wurde eine rund zwölf Meter hohe Fichte entwurzelt und fiel in der Folge auf ein geparktes Auto, teilte die Polizei mit. In Kärnten standen in der Nacht diverse Feuerwehren insgesamt 30 Mal im Unwetter-Einsatz.