Kärntner Feuerwehren nach Hagelgewittern im Dauereinsatz

In Lavamünd im Bezirk Wolfsberg ging am Abend eine Mure ab, die laut Polizei die Lavamünder Bundesstraße verlegte, die Straße war mehrere Stunden lang nur erschwert passierbar. In Villach lag der Hagel stellenweise mehr als zehn Zentimeter hoch, kleinräumige Überflutungen wurden auch aus Feldkirchen und aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gemeldet. Die Höhe des entstandenen Schadens stand am Dienstag in der Früh noch nicht fest, ein Feuerwehrmann in Villach wurde laut ORF Kärnten bei den Einsätzen verletzt.

(APA)