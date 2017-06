Kärntner erst zwei Tage nach tödlichem Unfall gefunden

In Kärnten ist die Leiche eines 24-jährigen Mannes erst zwei Tage nach einem tödlichen Verkehrsunfall gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer am Dienstagabend Alarm geschlagen, als er die Unfallstelle entdeckt hatte – Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Unfall in der Gemeinde Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) bereits in der Nacht auf Montag ereignet hat.

Warum der Verunglückte niemandem abgegangen ist, stand vorerst nicht fest: "Der Mann war nicht als abgängig gemeldet, sonst hätte es eine Suchaktion gegeben", sagte ein Polizist auf APA-Anfrage. Der 24-jährige Angestellte aus dem Bezirk Völkermarkt war in der Nacht auf Montag links von einer Landstraße abgekommen, hatte einen Baum gestreift, war etwa zehn Meter über eine Böschung gestürzt und gegen einen weiteren Baum geprallt. Erst am Dienstagabend hatte ein Autofahrer abgebrochene Äste an der Unfallstelle bemerkt und das im Wald liegende Auto gefunden. (APA)