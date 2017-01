Kärntner am Ufer der Drau ausgerutscht und beinahe erfroren

Die Rettung brachte den Mann in das Klinikum Klagenfurt - © APA (Webpic)

Ein 20-jähriger Kärntner ist am Dreikönigstag nahe der Drau beinahe erfroren. Ein Passant hörte Stunden nach dem Sturz des Mannes seine Hilferufe und rief die Einsatzkräfte. Der junge Mann wurde in steilem Gelände gefunden und war bereits stark unterkühlt. Die Rettung brachte ihn in das Klinikum Klagenfurt, teilte die Polizei mit.