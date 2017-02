Kärnten-Verfassungsreform: “Keine Diskussion” für Mandl

Mandl (Mitte) will Blick nach vorne richten - © APA

Auf den Streit um die Erwähnung der slowenischen Minderheit in der neuen Kärntner Landesverfassung hat am Freitag auch der Kärntner Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl reagiert. “Das ist keine Diskussion, die wir ernsthaft führen sollten”, sagte Wirtschaftsbündler Mandl. Kritik an Landesrat Christian Benger (ÖVP) kam auch vom Kärntner Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler.