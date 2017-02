Kärnten-LH Kaiser beharrt auf Slowenisch-Passus

Landtag befasst sich offiziell nicht mit dem Thema - © APA

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) beharrt darauf, dass die slowenische Volksgruppe in der neuen Kärntner Landesverfassung erwähnt wird. Im Ö1-Morgenjournal am Dienstag bot er der ÖVP als Kompromiss an, einen Zusatz in den Text aufzunehmen, der auf Artikel 8 der Bundesverfassung hinweist. In der für Vormittag angesetzten Regierungssitzung war die Verfassung offiziell kein Thema.