Kämpfe in Syrien nach Inkrafttreten von Schutzzonen

Laut Beobachtern griffen Kampfflugzeuge trotz Sicherheitszonen an

In Syrien ist es nach Inkrafttreten einer Vereinbarung über Sicherheitszonen Beobachtern zufolge zu Zusammenstößen zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen gekommen. Kampfflugzeuge hätten den von Rebellen gehaltenen Ort al-Salakiyat und Stellungen in der nahegelegenen Provinz Hama angegriffen, teilte die oppositionsnahe “Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte” am Samstag mit.