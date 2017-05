Vier Schutzzonen in Syrien: Was bedeutet das nun?

Dieses sollte nach russischen Angaben in der Nacht auf Samstag schrittweise in Kraft treten.

Das endgültige Abkommen, bei dem die vier Zonen genau festgelegt werden sollen, soll erst am 4. Juni stehen. “Bis auf einige Kämpfe und Bombardierungen in der Nacht und am Morgen in den Provinzen Hama, Damaskus und Aleppo ist die Gewalt in den von dem Abkommen betroffenen Gebieten deutlich zurückgegangen”, sagte der Chef der “Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Samstag den Medien.

Bisher ist nicht ausdrücklich festgelegt, ob die Kämpfe bereits jetzt eingestellt werden müssen. Weder die syrischen Regierungstruppen noch die Rebellen haben bisher eine Einstellung der Kampfhandlungen bekannt gegeben.

Die syrische Opposition hatte sich am Freitag besorgt über die “Mehrdeutigkeit” des Abkommens geäußert. Die Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle stützen sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Sie können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

(APA/ag.)