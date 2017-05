Kämpfe in philippinischer Stadt Marawi dauern an

Die meisten Einwohner sind vor der Gewalt geflohen. Aus einem Viertel nahe des Gebäudes der Provinzregierung in der 200.000-Einwohner-Stadt stiegen schwarze Rauchwolken auf. Ein AFP-Reporter berichtete, dass außerdem den ganzen Tag über Feuergefechte zu hören waren. Nach Angaben der Behörden starben bisher bereits fünf Soldaten, zwei Polizisten sowie 26 Extremisten.

Darüber hinaus wurden demnach zwei getötete Zivilisten in einem zwischenzeitlich von Islamisten besetzten Krankenhaus entdeckt. Die Behörden prüften nach eigenen Angaben Berichte über weitere neun Tote an einem von den Extremisten errichteten Kontrollpunkt.

Wegen der Kämpfe sind in Marawi viele Behörden und Geschäfte geschlossen. Bürgermeister Majul Gandamra sagte im Rundfunk: “Die Leute haben Schwierigkeiten, an Wasser und Nahrung zu kommen.” Viele Einwohner hatten sich nach Beginn der Kämpfe auf den Weg in die Stadt Iligan gemacht, die etwa 40 Kilometer entfernt ist.

Angesichts der Kämpfe in Marawi hatte der philippinische Präsident Rodrigo Duterte das Kriegsrecht über die gesamte Region von Mindanao verhängt. Am Mittwoch drohte er damit, die möglicherweise ein Jahr lang andauernde Maßnahme auf das gesamte Land auszudehnen. Zur Begründung sagte er, die radikale Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) habe inzwischen auch im Zentrum und im Norden der Philippinen Fuß gefasst.

Die Gefechte in Marawi begannen, nachdem Sicherheitskräfte ein Haus angriffen, in dem sie Isnilon Hapilon vermuteten, einen Kommandanten der Islamistengruppe Abu Sayyaf und Anführer des philippinischen IS-Ablegers. Fahndern zufolge will dieser alle Gruppen vereinen, die dem IS die Treue schwören. Die USA haben auf Hapilon ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar (4,47 Mio. Euro) ausgesetzt.

Auf den Philippinen kämpfen muslimische Aufständische seit vier Jahrzehnten gegen die Regierung des mehrheitlich katholischen Landes. Mehr als 120.000 Menschen wurden bei diesen Konflikten bereits getötet. In der Region Mindanao, die aus der gleichnamigen großen Insel und weiteren kleineren Inseln besteht, verüben Mitglieder islamistischer Gruppen in ihrem Kampf für Unabhängigkeit oder Autonomie immer wieder Terroranschläge.

Abu Sayyaf ist vor allem auf den Inseln im äußersten Süden von Mindanao präsent. Seit den 90er-Jahren hat sie hunderte Philippiner und Ausländer verschleppt, um Lösegeld zu erpressen.

(APA/dpa/ag.)