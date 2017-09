Kämpfe im Norden des Südsudan – Mindestens 25 Tote

Rebellen griffen demnach am Dienstagabend Soldaten nahe des Ortes Nhialdiu im Bundesstaat Unity an. Die bewaffnete Opposition konnte zunächst nicht erreicht werden. Zuvor war es rund vier Monate lang weitgehend friedlich in dem Bundesstaat geblieben.

Ende 2013 brach ein teils ethnisch geprägter Konflikt zwischen den Unterstützern des Präsidenten Salva Kiir und den Anhängern seines damaligen Stellvertreters Riek Machar aus. Seitdem sind fast vier der zwölf Millionen Einwohner geflohen. Der Konflikt hat auch eine Hungerkrise in dem ostafrikanischen Land ausgelöst, in Teilen des Bundesstaats Unity herrschte einige Monate lang eine Hungersnot. Rund sechs Millionen Menschen haben den Vereinten Nationen zufolge nicht genug zu essen.

(APA/dpa)