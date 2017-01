Anhaltende Kämpfe in ostukrainischer Stadt Awdijiwka

Der Konflikt ist noch lange nicht ausgestanden - © APA (Archiv/AFP)

Anhaltende Kämpfe im Osten der Ukraine haben die 20.000 Einwohner der Stadt Awdijiwka in eine Notlage gebracht. Während die Zahl der Getöteten binnen drei Tagen am Dienstag auf mindestens 13 stieg, brach bei Temperaturen von bis zu minus 15 Grad die Strom- und Gasversorgung zusammen. Die EU beklagte die Kämpfe als “eklatanten Verstoß” gegen die am 23. Dezember vereinbarte Waffenruhe.