Kadaver eines Luchses aus dem Pinzgau tot entdeckt

Der Kadaver wurde im Saalachsee im sogenannten “Kleinen Deutschen Eck” gefunden. Unklar ist auch noch, ob die Körperteile erst bei der Bergung abgetrennt wurden oder schon davor.

Zur Aufklärung wird die bayerische Polizei mit allen möglichen Stellen zusammenarbeiten. So soll etwa das Videomaterial aller aufgestellten Wildkameras ausgewertet werden. Die Untersuchung am Fundort des Kadavers und Zeugenbefragungen seien bereits angelaufen. Außerdem will sich die Polizei mit den Kollegen in Österreich in Verbindung setzen, weil es auch möglich sei, dass der Luchs auf österreichischem Boden zu Tode kam und von der Saalach erst nach Bayern in den See geschwemmt wurde.

(APA)