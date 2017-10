KAC und Dornbirn suchen Wege

Wenn am Freitag im Dornbirner Messestadion die Dornbirn Bulldogs den österreichischen Rekordmeister EC-KAC empfangen, müssen sich beide Mannschaften neu finden. Dornbirn steht als Tabellenschlusslicht freilich unter Erfolgsdruck, Klagenfurt muss nach dem Aus in der Champions Hockey League den Schalter schnell wieder auf Ligamodus umstellen. „In der Tabelle liegen alle Teams so eng zusammen“, sieht DEC Head Coach Dave MacQueen seine Mannschaft zwar unter Zugzwang, jedoch weit weg von einer Panikreaktion. „Eine kleine Siegesserie kann uns schnell zurück bringen.“ Bestens vorbereitet werden die Kärntner, die bereits seit Dienstag in der Stadt sind und von Vorarlberg aus ihr letztes CHL-Spiel in Dübendorf besuchten, bei den Bulldogs antreten.

Liveticker: Bulldogs vs. KAC

Attraktives Eishockey

Der Spielplan der Erste Bank Eishockey Liga lässt Dornbirn aktuell auf das österreichische CHL-Trio treffen. Nachdem die Bulldogs zuletzt auswärts bei Tabellenführer Vienna Capitals knapp an der Sensation vorbeischrammten, sind mit Klagenfurt am Freitag und Salzburg am Sonntag die zwei weiteren Starter der Champions Hockey League zu Gast im Messestadion. „Die Spiele in der CHL haben sicher die Leistung dieser Mannschaften zusätzlich erhöht“, so MacQueen, der Dornbirn schnellstmöglich zu mehr Konstanz führen muss.

ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA:

Freitag, 13. Oktober 2017

Dornbirn Bulldogs – EC-KAC

Dornbirner Messestadion, 19.15 Uhr

Sonntag, 15. Oktober 2017

Dornbirn Bulldogs – EC Red Bull Salzburg

Dornbirner Messestadion, 17.30 Uhr